Москва, , 15:15 — REGNUM После недавнего роста смертности от коронавируса процент смерти на 100 тысяч человек вырос. Об этом заявил главный врач Московской городской клинической больницы №71, телеведущий телеканала «Россия 1» (программа «О самом главном») Александр Мясников.

«Учитывая, что у нас ещё недавно было 0,3% случаев смерти на 100 тысяч населения — это три человека на миллион. Сейчас это — 5 человек на миллион. То есть из миллиона от COVID-19 умирает 5», — сказал Мясников.

По его словам, Бельгия — «безусловный лидер» в этом списке.

По его словам, 4 мая в ГКБ №71 не поступил ни один заболевший COVID-19: «Реанимация заполнена, но в других отделениях мы выписываем, а новых случаев нет».