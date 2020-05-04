Нур-Султан, , 15:15 — REGNUM Диагностические наборы для выявления коронавируса и средства защиты Казахстану передала южнокорейская компания Sigongtech, сообщает 4 мая агентство «Казинформ».

Министерство здравоохранения Казахстана и управлению общественного здравоохранения Нур-Султана передано 2000 тест-систем на вирус, 2500 защитных костюмов и 20 тыс. контейнеров для сбора биоматериала. Гуманитарную помощь планируют распределить между Нур-Султаном и Алма-Атой.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Казахстане выявили 3988 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1107 человек, скончались 27 пациентов.

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