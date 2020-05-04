Москва, , 15:10 — REGNUM При ослаблении режима самоизоляции в России некоторые ограничительные меры всё же нужно сохранить. Прежде всего это касается пожилых людей, которые наиболее подвержены риску заражения коронавирусом. Об этом в эфире НСН заявил Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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При этом он подчеркнул, что необходимости в жёстких запретах для этой категории граждан нет. По его словам, самоизоляция для людей старшего возраста должна сохраниться, но не быть «такой насильственной, чтобы людей штрафовали за то, что они вышли из дома».

Вирусолог подчеркнул, что пожилым людям необходимы прогулки. И если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними, это не противоречит режиму самоизоляции.

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Альтштейн считает, что определённые послабления будут и для молодых людей, а вот ношение масок, вероятнее всего, останется.

«Будут пересмотрены правила для ресторанов, кафе, магазинов, стадионов. Конечно, останутся многие противоэпидемические вещи», — подытожил Альтштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.

Ранее против отмены ограничительных мер сразу после пика заболеваемости COVID-19 в России выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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