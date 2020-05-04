Тверь, , 15:08 — REGNUM Новое производство медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького в Тверской области открылось с 4 мая. В открытии производства приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. На предприятии запущена новая линия по выпуску изделий «СПИРО-403», которая позволяет за две смены выпускать 10 тыс. медицинских респираторов.

В Тверской области запущено новое производство респираторов Пресс-служба правительства Тверской области

«Несколько дней назад мы отмечали 1 мая. Многие из вас трудились, занимались производством востребованной для нашей страны продукции. Вы смогли за сутки выпустить более 87 тысяч изделий разного назначения, и это очень высокий показатель. Сегодня перед вами стоят серьезные задачи. Ваш вклад в наше общее здоровье дает возможность с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Благодарны вам за эту работу», — сказал на открытии Игорь Руденя.

«Вы осваиваете выпуск новой продукции, принимаете активное участие в общей работе, направленной на борьбу с коронавирусом. За это вам огромная благодарность от медиков, которые используют ваши изделия», — отметил Денис Мантуров, добавив, что предприятие входит в тройку крупнейших производств респираторов в России.

На встрече лучшим сотрудникам фабрики были вручены региональные и федеральные награды. Так, звание «Почетный химик» присвоено сборщику Елене Волковой, операторам Николаю Кузнецову и Римме Фалиной. Почетными грамотами награждены руководитель торгово-логистического центра Яна Михайлова, сборщики Алена Сарычева, Валентина Дьячкова, литейщик Надежда Романова. Благодарность губернатора Тверской области объявлена сотрудникам цеха по производству респираторов Ирине Андреевой и Надежде Беляковой, механику цеха по выпуску изделий из пластика Дмитрию Ефременко.

Предприятие занимается выпуском защитных изделий для медиков, в том числе для тех, кто занимается лечением пациентов с коронавирусом. В апреле 2020 года Кимрской фабрике имени Горького в рамках программы «Противоэпидемические проекты» была одобрена поддержка от федерального Фонда развития промышленности в 81 млн рублей.

Сегодня Кимрская фабрика выпускает почти 27 тыс. респираторов «СПИРО» в сутки, а также около 22 тыс. штук респираторов «Лепесток» «ШБ» (7 тыс. единиц) и еще около 100 наименований защитных изделий, в том числе медицинские костюмы, пластиковая обувь, обувные чехлы.