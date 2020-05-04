Париж, , 15:08 — REGNUM В государственные школы Парижа смогут вернуться около 13 000 детей или около 10% после 11 мая 2020 года. Об этом, как передает BFM TV, заявил Патрик Блош, заместитель мэра города, ответственный за образование.

Согласно оценкам директоров школ в Париже, 40−60% жителей города хотели бы, чтобы их дети вернулись в школу уже на следующей неделе, несмотря на все еще сложную ситуацию в сфере здравоохранения.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго, которая является одним из 300 мэров региона Иль-де-Франс, подписавших письмо на имя президента Эммануэля Макрона с просьбой отложить начало учебного года. Городские советники объясняют, что они не могут разместить всех своих учеников в соответствии с санитарными нормами, не подвергая риску детей и учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с кризисом в культурном мире, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что"государство защитит пожилых и поддержит творчество».

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