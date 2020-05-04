Тбилиси, , 15:02 — REGNUM Официальный правительственный сайт по борьбе с коронавирусом, который был создан после начала распространения вируса в Грузии, сегодня функционирует не только на грузинском языке, но и на языках нацменьшинств, и все граждане Грузии могут получить информацию о вирусе на своем родном языке. Об этом после заседания правительства Грузии 4 мая сообщила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Она призвала сограждан к проявлению своей доли гражданской ответственности и выполнению всех указаний специалистов и правительства.

«Вы знаете, что сайт stopcov.ge/ действует на различных языках, в том числе на абхазском, осетинском, армянском и азербайджанском. В живом режиме все наши граждане, в том числе представители этнических меньшинств, могут на понятном им родном языке получить необходимую информацию. С начала марта до настоящего времени мы раздали более полумиллиона печатных материалов в тех регионах, где проживают наши граждане различного этнического происхождения. Естественно, эту же информацию размещает на своем сайте и наше министерство», — сообщила Цихелашвили.

По ее информации, на сегодняшнем заседании правительства премьер поручил губернаторам и управляющим районов еще больше усилить информационную кампанию среди негрузинского населения и повысить их информированность о текущих процессах.

Отметим, что в ряде сел власти столкнулись с непониманием местным населением опасности распространения коронавируса. Один инцидент ранее произошел в Марнеульском муниципалитете, а два дня назад жители одного из сел Болнисского района воспротивились помещению в больницу зараженных вирусом односельчан. В правительстве Грузии подобные инциденты объяснили неосведомленностью негрузиноязычного населения и недостаточным знанием жителями этих сел грузинского языка.

По данным на 15:00 часов 4 мая, в Грузии подтверждено 593 случая коронавируса, 223 человека выздоровели, 9 скончались. В режиме карантина содержатся 5028 человек, в стационарах под наблюдением находятся 537 пациентов.