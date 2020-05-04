Уфа, , 15:09 — REGNUM Потерявшегося в лесу мужчину нашли в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 2 мая спасатели получили информацию о том, что в Аскинском районе ушел и не вернулся молодой человек 1998 года рождения.

29 апреля он ушел в лес из деревни Старокочкильдин и добрался до села Урмиязы. Потом хотел вернуться домой, но потерял дорогу.

Сотрудники спасательной службы, добровольцы и стражи порядка искали мужчину несколько дней. В результате 4 мая его нашла женщина на берегу водоёма села Кубиязы. Отмечается, что мужчина здоров и ему не нужна помощь врачей.

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