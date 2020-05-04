Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Правительство Грузии возобновило заседания в обычном формате, и 4 мая рассмотрело 10 вопросов повестки дня, сообщает официальный сайт правительства Грузии.

Помимо вопросов, прямо или косвенно связанных с пандемией коронавируса, был рассмотрен и ряд законопроектов и проектов поправок в действующие законы и нормативные акты.

В том числе, правительство Грузии обсудило вопрос ускорения приватизации принадлежащих государству объектов недвижимости путем их прямой продажи. Эта инициатива правительства большей частью касается неосвоенных сельскохозяйственных земель и нацелена на их регистрацию с целью дальнейшего освоения. В условиях пандемии и в ожидании сокращения импорта правительство решило таким путем содействовать развитию местного сельскохозяйственного производства.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса и выявления первых случаев заболевания в Грузии два месяца назад в стране был создан межведомственный совет по борьбе с коронавирусом во главе с премьером, который работал в режиме чрезвычайного положения, а последние недели проводил заседания в формате видеоконференций.

По данным на 15:00 часов 4 мая, в Грузии подтверждено 593 случая коронавируса, 223 человека выздоровели, 9 скончались. В режиме карантина содержатся 5028 человек, в стационарах под наблюдением находятся 537 пациентов.