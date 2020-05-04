Москва, , 15:19 — REGNUM Одновременная отмена всех мер предосторожности, введённых ранее из-за коронавируса, невозможна. Часть ограничений останется в силе, заявил 4 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Представителя Кремля спросили о возможной после 11 мая поэтапной отмене ограничений. По его словам, снять ограничения невозможно «росчерком пера». Всем, включая главу государства, придётся соблюдать их ещё какое-то время.

Песков призвал найти в себе силы и «досидеть в режиме самоизоляции» праздничные дни, чтобы не подвергать опасности других людей. Если «народ высыпет на улицы», через две недели возможно ухудшение ситуации.

Говоря о возможной отмене ограничений с 12 мая, Песков отметил, что надеяться стоит на лучшее, а готовиться — к любому развитию событий. Путин заявлял, что режим ограничений будет продлеваться в зависимости от ситуации с распространением заболевания, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 мая намечено совещание с участием президента России, посвящённое решениям о поэтапной отмене карантинных мер.

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