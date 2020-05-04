Цхинвал, , 14:58 — REGNUM Перевод боевых машин на летний режим эксплуатации был завершён на российской военной базе в Южной Осетии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

По данным ведомства, порядка тысячи единиц техники обслужили за несколько недель. Для этого было использовано около шести тонн смазочных веществ. Все боевые машины проверили на исправность приборов и гидроузлов.

Сообщается, что специальная комиссия дополнительно проверит результаты работы и готовность техники.

Стоит отметить, что сезонное обслуживание техники проводится два раза в году: к летнему и зимнему периодам.

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