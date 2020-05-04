Тбилиси, , 14:46 — REGNUM С 5 мая в Грузии будут сняты все ограничения на движение транспорта и перемещение граждан в двух ранее закрытых из-за пандемии коронавируса городах. Такое решение было принято правительством Грузии на заседании 4 мая.

Как пояснил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, определенные ограничения пока остаются в Тбилиси и Рустави, а их отмена будет зависеть от изменения эпидемиологической ситуации.

«Как вам известно, несколько недель назад мы приняли вынужденную меру и закрыли ряд крупных городов. Сегодня можно сказать, что с завтрашнего дня в Кутаиси и Батуми все ограничения на передвижение будут сняты. Определенные ограничения остаются в Тбилиси и Рустави, и это напрямую зависит от эпидемиологической ситуации в соседних районах», — заявил премьер.

По данным на 15:00 часов 4 мая, в Грузии подтверждено 593 случая коронавируса, 223 человека выздоровели, 9 скончались. В режиме карантина содержатся 5028 человек, в стационарах под наблюдением находятся 537 пациентов.