Самара, , 15:03 — REGNUM Еще шесть человек, в том числе два несовершеннолетних ребенка, ранее инфицированные коронавирусом, поправились в Самарской области. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, за двое минувших суток в регионе выписали шесть человек, в том числе двух несовершеннолетних, у которых ранее был выявлен этот вирус.

Отмечается, что из больницы № 6 в Самаре выписали пациента, ранее вернувшегося из Москвы. Кроме этого, в столице региона поправились два ребенка, которые заразились коронавирусом во время контактов с инфицированными гражданами. Двух пациентов выписали из больницы № 5 в Тольятти. А один человек закончил амбулаторное лечение.

Сообщается, что все выписанные пациенты перенесли инфекцию в легкой форме. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно. Тесты на коронавирус у них дают отрицательные результаты. Таким образом, в Самарской области поправились 64 человека, которые ранее были заражены этой инфекцией.

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