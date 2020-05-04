Пенза, , 14:46 — REGNUM В Пензенской области, по оперативной информации руководителя пресс-службы губернатора региона Дины Черёмушкиной, среди новых пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом — один трехлетний ребенок, остальные 26 человек — в возрасте от 20 до 83 лет. По данным на 4 мая в Пензенской области выявлено заражение SARS-CoV-2 у 539 человек.

Большинство случаев зафиксированы в Пензе — 17, в Бессоновском районе — три, в Башмаковском и Белинском — по два, по одному случаю — в Заречном, Кузнецке, Каменском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области выздоровело 175 пациентов, скончались восемь человек с коронавирусом.

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