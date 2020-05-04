Бухарест, 4 мая 2020, 14:28 — REGNUM В Румынии число случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 349, передает 4 мая телеканал Digi 24.
Таким образом, всего в стране выявлено 13 512 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 803 человека. Еще 5269 пациентов выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге заявил, что в стране отменят режим общенационального карантина после 15 мая.
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