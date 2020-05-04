Иерусалим, , 14:22 — REGNUM Количество умерших от COVID-2019 в Израиле за минувшие сутки увеличилось на двух пациентов, в результате чего общее число летальных случаев в стране от данного заболевания составило 234 человека. Об этом 4 мая сообщает израильский минздрав.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа число инфицированных коронавирусом в Израиле выросло на 29 новых случаев и составило общее число в 16 237 человек.

При этом на данный момент болеют COVID-2019 в стране 6 145, причем 93 человека из них находятся в тяжелом состоянии и 72 из этого числа нуждаются в ИВЛ.

Кроме этого, за сутки в стране выздоровело 109 человек, в результате чего общее число вылечившихся составляет 9 858 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разработали комплексный план по предотвращению распространения нового коронавируса и иных инфекционных заболеваний.