Гамбург, Германия, , 14:22 — REGNUM В сети появились первые скриншоты предстоящей игры The Lord of the Rings: Gollum. Их 4 мая на своём сайте опубликовало немецкое издание Gamestar.

В The Lord of the Rings: Gollum игрокам предстоит взять на себя управление Голлумом и пережить необычное приключение. По словам разработчиков, герою зачастую придётся делать непростой моральный выбор, основанный на предпочтениях одной из его личностей.

Напомним, Голлум — это персонаж книг Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит или туда и обратно». По сюжету, это уродливое существо, потерявшее свою человечность из-за кольца всевластия.

Читайте ранее в этом сюжете: Да пребудет с тобой сила: в Fortnite вернулись предметы из «Звёздных войн»

Читайте развитие сюжета: Создатели Anno 1800 предложили игрокам вместе придумать новый контент