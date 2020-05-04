Иваново, , 14:16 — REGNUM 11 случаев заражения коронавирусом подтверждено у пациентов, у которых ранее диагностировали ОРВИ, в Ивановской области за последние сутки.

Тестирование всех пациентов с симптомами ОРВИ в Ивановской области начали с 14 апреля, всего за этот период коронавирус подтвердился у 117 таких пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за последние сутки в Ивановской области подтвердилось 29 случаев заражения, всего с начала пандемии — 485 случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области скончались пять пациентов с коронавирусом