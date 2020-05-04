Уфа, , 14:22 — REGNUM Ряд мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Башкирии 9 мая не будут массовыми и пройдут в онлайн режиме. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, в День Победы главы муниципальных образований возложат венки Славы и цветы к памятникам и обелискам. Эти мероприятия не нужно делать массовыми и собирать граждан.

Отмечается, что в Башкирии создали интернет-ресурс «Полк 2020», поскольку акция «Бессмертный полк» была перенесена на более поздний срок. На этом портале все жители республики могут публиковать сведения о своих героях. Таким образом, будет сохранена память о фронтовиках.

Радий Хабиров отметил, что 9 мая в 21:00 пройдет общероссийская «Минута молчания». Он призвал жителей присоединиться к ней, поскольку эта церемония является важным моментом памяти и чествования подвига народа в Великой Отечественной войне.

По словам главы Башкирии, с 7 мая добровольцы начнут передавать подарочные продуктовые наборы фронтовикам. Всего будет вручено 932 таких наборов ветеранам, проживающим в 62 муниципальных образованиях Башкирии.

Отмечается, что стоимость подарочного набора составляет порядка 3,5 тысячи рублей. Он сформирован из фруктов и овощей. Также в него включены консервы, мясные и рыбные изделия, конфеты. А говядина, мед и сыр, входящие в данный набор, являются продукцией республиканских производителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре «Бессмертный полк» пройдёт в режиме онлайн