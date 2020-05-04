Москва, , 14:21 — REGNUM С 6 мая в Москве может возобновиться работа на ряде строительных объектов. Об этом сообщает новостное агентство NEWS.ru.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в строительном комплексе мэрии столицы. Предположительно, возобновятся работы по обеспечению безопасности и прочности несущих конструкций зданий.

При этом все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений.

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