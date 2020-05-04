Владикавказ, , 14:01 — REGNUM Северная Осетия не будет участвовать в праздничных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны. Эта дата, 3 сентября, в республике — траурная. В этот день жители региона вспоминают жертв трагедии в бесланской школе №1.

Такое заявление сделал глава РСО-Алании Вячеслав Битаров в ходе онлайн-встречи с представителями СМИ. Он заверил, что сам лично не допустит «никаких празднеств, даже если кто-то изъявит такое желание». При этом он выразил уверенность, что таких желающих и не найдется.

Напомним, в 2004 году в североосетинском городе Беслане боевики взяли в заложники участников праздничных мероприятий, посвященных 1 сентября, в школе № 1. В результате теракта были убиты 334 человека, в том числе 186 детей и 10 сотрудников спецлужб. Ежегодно в первые дни сентября в республике проходят траурные мероприятия, посвященные этой трагедии.

Читайте также: Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны