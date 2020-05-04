Барнаул, , 14:01 — REGNUM Отказаться от всех ограничительных мер можно лишь при невозможности эпидемии, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минздрава Михаила Мурашко, он отметил:

«Понятно, что появление все новых случаев коронавирусной инфекции требует определенных ограничительных мер. Все эти меры, снижая заболеваемость и смертность, вместе с тем препятствуют формированию достаточной иммунной прослойки. Потому всегда существует опасность новых вспышек, если есть хоть один вирусовыделитель.

Такая ситуация чревата тем, что эпидемия будет продолжаться без конца, так как, с одной стороны, существует огромная неиммунизированная прослойка, сохранившаяся благодаря именно ограничительным мерам, с другой стороны, эта прослойка будет постоянно пополняться за счет уже переболевших, у которых заканчивается иммунитет. Таким образом, накопленные к сегодняшнему дню знания позволяют сделать вывод, что от всех ограничительных мер можно отказаться лишь при невозможности эпидемии, что может быть обеспечено, по-видимому, лишь массовой вакцинацией».

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» заявил о том, что часть ограничительных мер, введённых в связи с угрозой распространения COVID-19, в России будет сохранена до появления вакцины.

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