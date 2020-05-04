Москва, , 13:55 — REGNUM Российские школьники уже не вернутся в этом учебном году за парты. Как сообщало ИА REGNUM, все оценки должны быть выставлены 15 мая. С 12 по 15 мая обучение продолжится в дистанционном формате.

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Министерство просвещения РФ ранее рекомендовало продлить до 30 мая обучение 10-х классов, а в 9-х и 11-х классов до 5 июня. Напомним, что девяти и одиннадцатиклассникам предстоит еще сдать экзамены, начало которых перенесено на 8 июня. Однако не исключено, что ЕГЭ и ОГЭ будут еще сдвинуты. Причем для 9-х классов Министерство просвещения анонсировало отмену двух экзаменов по выбору. Однако приказа на этот счёт до сих пор нет.

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