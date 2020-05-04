Владимир, , 13:54 — REGNUM Во Владимирской области скончались ещё пять человек с COVID-19. Как сообщает ИА REGNUM, 4 мая такие данные приводит официальный портал «стопкоронавирус.рф».

Согласно официальной информации, всего в регионе умерли 12 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Администрация области пока сообщила только о сем и подтверждённых случаях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе 4 мая было подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 896 случаев, 43 человека выздоровели.

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