Москва, , 13:56 — REGNUM При проведении профилактических работ на теплосетях медицинские учреждения столицы в этом году начнут подключать к резервным источникам горячего водоснабжения. Об этом сообщается на официальной странице департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Плановый ремонт теплосетей в столичных стационарах запланирован на 15 июля. При этом из-за коронавируса власти обещают постараться провести работы без отключения горячей воды в медицинских учреждениях.

«При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах здравоохранения планируется проводить работы без отключения горячей воды», — заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

С его слов, 69 городских медучреждений стационарного типа, имеющих резервные связи от тепловых сетей ПАО «МОЭК», не будут отключать от горячего водоснабжения при проведении профилактики.

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