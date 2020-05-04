Магас, , 13:46 — REGNUM Власти Ингушетии, несмотря на коронавирус, планируют расширять туристическую базу. До конца 2020 года в республике будут созданы кемпинги и зоны отдыха в популярных у туристов рекреационных местах, пишет ТАСС.

По словам главы комитета по туризму Беслана Мизиева, в настоящее время разрабатывается план мероприятий совместно с минприроды, который предусматривает создание экологических троп, «оснащение их необходимой навигацией и расположение мобильных кемпингов на Столовой горе». Проекты сначала будут обсуждены с общественностью, после чего начнется их реализация.

Кроме того, планируется дальнейшее развитие заповедников Ингушетии — Джейрахско-Ассинского и Эрзи, расположенных в Джейрахском районе. На их территории могут быть созданы особые зоны, где будут развивать туристическую инфраструктуру и вести застройку.