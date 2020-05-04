Москва, , 13:45 — REGNUM В России снизилось число жалоб потребителей финансовых услуг. По данным Банка России, за первый квартал 2020 года от жителей страны поступило на 13,3% жалоб меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Из общего количества поступивших жалоб — 60,2 тыс. обращений — большинство (64,2%) пришлось на кредитные организации, что на 6,3% меньше по сравнению с январём-мартом 2019 года. Меньше потупило и жалоб по вопросам потребительского кредитования — на 2,1%. При этом по ипотечному, напротив, выросло на 27,9%.

«Увеличение числа жалоб на ипотечное кредитование произошло в первую очередь за счет вопросов по реализации госпрограмм поддержки ипотечных заемщиков. По проблемам реструктуризации задолженности и кредитных каникул за последнюю неделю марта поступило 514 жалоб», — говорится в сообщении Банка России.

В 2020 году сохранилась сформировавшаяся в IV квартале 2019 года тенденция к сокращению количества жалоб на микрофинансовые организации: в январе — марте их поступило 5,7 тысячи, что на 18,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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В Банке России отметили, что с начала года снижение наблюдалось практически по всем секторам финансового рынка, однако к концу квартала на фоне неблагоприятной экономической и эпидемиологической ситуации наметилась тенденция к росту числа поступающих жалоб, в первую очередь за счёт кредитных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в России по сравнению с мартом 2020 года на треть уменьшилась доля одобрения банками заявок граждан по всем кредитам с 30,6% до 20,9%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй. Максимальное сокращение уровня одобрения отмечено в автокредитовании — с 36,9% до 20,7%. В сфере ипотечного кредитования этот показатель упал с 54,4% до 39,2%, потребительского — с 28% до 18,6%.

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