Анкара, , 13:56 — REGNUM Власти Турции эвакуировали из стран Африки более 120 человек. Об этом 4 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Правительство страны распорядилось доставить на родину тех граждан, которые выразили на то согласие. Несколько рейсов прибыли из Буркина-Фасо и Гвинеи.

Журналисты отмечают, что на сегодняшний день власти страны репатриировали из-за рубежа порядка 60 тыс. своих граждан.

Напомним, в результате заболевания COVID-19 в Турции скончались 3 397 человек, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в стране превысило 126 тыс. человек.

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