Варшава, , 13:38 — REGNUM Прокуратура Польши начала расследование по факту организации во время карантина президентом (мэром) города Цеханув Кшиштофом Косинским концерта певицы Каси Ковальской. Об этом 3 мая сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Усик.

«Полиция совместно с прокуратурой проводит мероприятия по данному делу по статье 160 УК Польши «Причинение опасности потери жизни или здоровья». Полиция также направила соответствующие ходатайства о наложении штрафов в административном порядке в санитарно-эпидемиологическую службу», — цитирует Усика «Польское радио».

Замминистра напомнил, что мэр Косинский от Польской народной партии ранее выступал против проведения президентских выборов по почте, поскольку, по его мнению, они небезопасны для избирателей.

Как видно на снимках с концерта, размещённых в интернете, возле сцены на концерте собрались несколько сотен человек, в то время как до сих пор действует запрет на собрания более 50 человек. Собравшиеся не соблюдали социальную дистанцию.

Мэр Цеханува пояснил, что, сообщая о цикле музыкальных событий, мэрия призвала жителей города слушать музыку из окон и с балконов своих квартир. Для этого концертная площадка была оборудована поблизости от многоквартирных домов. Тем, кто пожелает подойти ближе, было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и использовать медицинскую маску.

«Люди культуры в это трудное время имеют ограниченную возможность делать свою работу», — сказал мэр. По его мнению, из-за того, что по всему миру отменяются концерты, страдают не только работники этой отрасли, но больше всего зрители.

Концерты, запланированные на 5 и 6 мая, отменены.