Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Возобновление работы домов юстиции и общественных центров с посетителями анонсировала 4 мая глава минюста Грузии Тея Цулукиани во время брифинга в администрации правительства. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Как сообщила глава ведомства, посетить их можно будет с 5 мая.

«Дома юстиции и общественные центры будут открыты, но мы будем работать по новому принципу», — объявила Цулукиани.

Она рассказала, что теперь в эти учреждения можно будет входить только в медицинской маске. Записываться на определенную дату и время посещения для получения справки и услуг нужно будет заранее.

Как передавало ИА REGNUM, с 21 марта в Грузии введен режим чрезвычайного положения в рамках мер для предотвращения распространения коронавируса. С этого периода были закрыты для посещения государственные учреждения. С 5 мая в стране начинается второй этап смягчения введенных мер.

Стоит отметить, что в Грузии дома юстиции — это госучреждения, в которых оказывают большой спектр госуслуг. Там предоставляются услуги нотариуса, национального архива и другие.

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