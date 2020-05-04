4 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Те, кто непосредственно лечит больных с COVID-19, больше всех подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Доктора, как никто другой, понимают, почему необходима изоляция.

Светлана Шаповалова, , 14:30 — REGNUM Врач-эпидемиолог Одинцовской областной больницы (Звенигородское подразделение) Виталий Васильев заразился коронавирусом на работе. Это обстоятельство он не считает чем-то из ряда вон выходящим: концентрация вирусов напрямую связана с вероятностью болезни. Именно поэтому так важна социальная дистанция, рассказал доктор в интервью ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Виталий Николаевич, когда вы заболели?

Виталий Васильев: 16 апреля я уже поступил в инфекционный госпиталь Одинцовский больницы. Заболел я 10 апреля, а контакт у меня был по Звенигородской больнице (больной у нас проходил) с 30 марта по 3 апреля.

ИА REGNUM: Какие симптомы почувствовали?

Виталий Васильев: Повышение температуры до 38−39 градусов, лёгкий и умеренный кашель. Самочувствие при этом было достаточно терпимое, но была слабость, без одышки. Лабораторный диагноз подтвердил заражение. После проведённого теста меня госпитализировали, предварительно сделав компьютерную томографию. Она помогла установить наличие вирусной пневмонии в нижних отделах лёгких с поражением до 25%.

ИА REGNUM: Почему заболевание ушло сразу в нижние отделы лёгких?

Виталий Васильев: Анатомия такова, что верхние отделы поражаются чуть меньше за счёт своеобразного строения бронхиального дерева. Вирус чаще всего сносится вниз.

ИА REGNUM: То есть у вас, если можно так выразиться, был самый типичный COVID-19?

Виталий Васильев: Самый типичный COVID-19 для этих инфекционных процессов, с правильным расположением, самое начало заболевания. Также начинаются гриппозные пневмонии, они тоже уходят в нижние отделы лёгких.

ИА REGNUM: Как вас лечили?

Виталий Васильев: Достаточно просто. Я приехал, мне назначили капельницы с массивными дозами антибиотиков и практически сразу я пошёл на поправку. Уже 30 апреля был выписан. Что происходит с лёгкими — пока не могу сказать нужна ещё одна КТ, но в настоящее время присутствует достаточно выраженная слабость.

Если раньше я спокойно поднимался на четвёртый этаж, то сейчас уже с «перекуром». Я думаю, это проходящее, ведь поражена ткань лёгкого. Отсюда и слабое насыщение крови кислородом. Получилось то, что получилось — ничего тут не скажешь умнее.

ИА REGNUM: Вы лежали в отдельном в боксе?

Виталий Васильев: Так положено в любом инфекционном отделении — оно боксированно: вход — с улицы и выход — тоже на улицу. В общем-то, человек и не видит инфекционного отделения как такового. Приходят врачи. Им нужно сказать спасибо: каждый день приходил лечащий врач, на выходных — дежурный. Врачебное наблюдение было постоянное, достаточно объемное, мы не были брошены на самотёк.

ИА REGNUM: Как вы могли заразиться?

Виталий Васильев: Что такое врач? Врач входит в палату, врач принимает больного, он не знает, что у него — больной сам не знает, что у него. Малейшая ошибка врача (и не только врача) и пошло заражение. Это может быть контактно-бытовой или воздушно-капельный путь. Потому что приходится беседовать с больным, и эти беседы могут быть достаточно длительными, время контакта достаточно большое. Больной не всегда носит маску, врач не всегда успевает подготовиться к приёму больного. Всё возможно.

Но постоянное нахождение в зоне риска — это и есть наиболее опасная ситуация. Если вы просто прошли мимо коронавирусного больного, и всё — больше вы его никогда не встретите и уедете куда-то в лес отдыхать, на природу — то вполне вероятно, вы никогда и не заболеете. А когда изо дня в день ты работаешь с этими больными, потому что ты врач, заболеть — достаточно просто.

ИА REGNUM: То есть для заболевания COVID-19 имеет значение концентрация вирусов?

Виталий Васильев: А как же! Именно поэтому сейчас введена социальная дистанция. При её соблюдении вирус до вас не долетает, и вы чувствуйте себя комфортно. Потому что распространяется SARS-CoV-2 на небольшие расстояния, он достаточно нестоек во внешней среде.

ИА REGNUM: Что бы вы могли посоветовать тем, кто устал сидеть на карантине?

Виталий Васильев: Только терпеть. Выходить на улицу — это значит плодить количество контактов. Не зря же говорят: сходили на майские шашлыки, теперь ждём шесть—восемь дней и получаем возможный подъём заболевания. Вот и считайте: 2 мая сходили на шашлыки, пообщались, особенно если большими компаниями — через шесть—восемь дней может быть подъем заболевания. Посмотрим, правильно это или неправильно, времени немножко осталось. А вообще, конечно, нужно беречься. Есть старая поговорка: «Бережёного — Бог бережёт».

ИА REGNUM: Спасибо за вашу работу!

На здоровье! У нас, как у десантников: «Кто, если не мы». Всё равно нужно идти и работать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в 85 регионах России зарегистрировано 145 268 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 18 095 человек.

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