Абакан, , 13:32 — REGNUM В Хакасии ушёл из жизни 26-летний врач-травматолог, заражённый SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в республиканском минздраве.

Мужчина находился в тяжёлом состоянии, две недели проходил интенсивную терапию на аппарате ИВЛ в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы.

Он работал в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы. На сегодняшний день оно находится в режиме обсервации из-за коронавируса, занесённого пациентом.

Минздрав выразил соболезнования родным и близким врача.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Хакасии подтверждено 302 случая заражения коронавирусом.

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