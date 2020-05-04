Ташкент, , 13:31 — REGNUM Водителям автомобилей в Узбекистане могут запретить перевозить более двух пассажиров для соблюдения санитарных норм. Об этом 4 мая заявил главный санитарный инспектор республики Нурмат Атабеков на брифинге.

По его словам, при перевозке пассажиров важно соблюдать требования карантина и социальную дистанцию. «В автомобиле это трудно сделать, поэтому будут разработаны особые требования», — сказал Атабеков. Он добавил, что по этому вопросу появятся отдельные рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Ташкенте возобновили работы подразделения ГУВД, в том числе управление миграции и оформления гражданства. Власти республики начали смягчать ограничительные меры с конца апреля.

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