Москва, , 13:22 — REGNUM Общественная палата РФ объявила о запуске флэшмоба, посвящённого Великой Отечественной войне и героям, ушедшим на фронт. Об этом сообщает пресс-служба ОП РФ.

«Принять участие во флешмобе может любой желающий: для этого нужно снять видео (не более 50 секунд) или написать рассказ о своем родственнике, принимавшем непосредственное участие в событиях Великой Отечественной войны, выложить пост на свою страничку в социальных сетях с хэштегами #ЛичноОВойне и #ОПРФ и передать эстафету друзьям и подписчикам», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в акции можно принять участие, прочитав стихотворение о войне, спев песню и даже просто поздравив ветеранов. Акция продлится с 4 по 9 мая. Самые яркие ролики и посты будут опубликованы в социальных сетях ОП РФ.