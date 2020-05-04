Минск, , 13:22 — REGNUM Палата представителей Национального собрания Белоруссии получила разработанный в президентской администрации законопроект «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов». Согласно официальному сообщению нижней палаты парламента, документ изучается в комиссии по национальной безопасности.

Под амнистию может попасть 10−12 тысяч человек. Часть из них получит замену лишения свободы на другой вид наказания, часть получит сокращение сроков, ещё часть получит замену режима (перевод из лагерей в поселения).

Александр Лукашенко был вынужден уступить требованиям общественности, добивавшейся смягчения приговоров в отношении несовершеннолетних и едва достигших совершеннолетия распространителей наркотиков. Амнистия также может затронуть осужденных по «народной статье»: признавшим свою вину коррупционерам, заплатившим за насчитанный следователями ущерб, могут незначительно сократить сроки лишения свободы.

По данным МВД Белоруссии, ситуация с коронавирусом в следственных изоляторах и лагерях контролируема и стабильна. Альтернативные данные отсутствуют, международные организации не жалуют посещениями пенитенциарную систему постсоветской республики.