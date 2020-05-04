Киев, , 13:25 — REGNUM Процесс подготовки к выходу Украины из карантина начинается на этой неделе, объявил президент страны Владимир Зеленский сегодня, 4 мая, на традиционном ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Зеленский отметил, что все ранее введенные властью ограничительные меры точно будут действовать до 11 мая, но эта неделя будет посвящена тому, чтобы «всей страной готовиться» к выходу из карантина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей», — отметил президент.

Он в очередной раз подчеркнул, что достаточно стабильная ситуация с распространением коронавируса и отсутствие критического количества больных на Украине есть «только благодаря своевременным карантинным мерам».

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины сегодня же проведет внеочередное заседание, на котором примет официальные решения о смягчении карантина в стране. Ранее предполагалось, что эти вопросы будут рассмотрены только на заседании кабмина 6 мая. Как объяснил премьер Денис Шмыгаль, власти решили рассмотреть этот вопрос в срочном режиме именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы.