Москва, , 13:24 — REGNUM В Морозовской детской больнице Москвы вылечили новорожденного ребёнка с критическим пороком сердца. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Отмечается что у ребенка была обструктивная форма тотального аномального дренажа легочных вен, которую врачи диагностировали через шесть часов после его рождения. При данном пороке все легочные вены, которые в норме впадают в левое предсердие, собираются в общий коллектор и впадают в правое предсердие через верхнюю полую вену, приводя к высокой легочной гипертензии и запредельной гиперволемии — увеличению объема крови — малого круга кровообращения. В таких случаях при отсутствии незамедлительной хирургической коррекции, дети умирают в период новорожденности.

«Персонал Национального медицинского центра акушерства, гинекологии и перинатологии, где принимали роды, среагировал быстро — врачи связались с Морозовской больницей и уже через 2 часа ребенок находился в блоке реанимации кардиохирургического отделения. После короткого периода всех необходимых обследований и диагностических манипуляций, маленький пациент находился на операционном столе профессора Михаила Абрамяна, заведующего отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской больницы. Операция прошла успешно — врачи полностью восстановили анатомически правильное строение сердца», — отмечено в сообщении.