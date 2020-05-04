Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Всю информацию о положенных программах поддержки и льготах, объявленных в Грузии для компенсации экономического ущерба от пандемии коронавируса, необходимо отдельно донести до этнических меньшинств. Об этом 4 мая заявил грузинский премьер-министр Георгия Гахария на совещании правительства, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Во всех регионах, где проживают этнические меньшинства, призываю местные муниципалитеты максимально удвоить работу, чтобы каждый из этих граждан был ознакомлен со всей информацией и устанавливаемыми государством льготами», — заявил Гахария.

Организовать данную работу он поручил губернаторам регионов.

Стоит отметить, что в Грузии представители этнических меньшинств нередко не владеют государственным языком. Например, ранее сообщалось, что в тбилисскую клинику поступила женщина, зараженная коронавирусом из региона Нижняя Карталиния, граничащего с Азербайджаном. Для того, чтобы с ней общаться, пришлось искать переводчика.

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