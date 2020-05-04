Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM Сотрудники центральной районной больницы Константиновского района Ростовской области записали видеообращение к донскому губернатору Василию Голубеву, в котором пожаловались на нечеловеческие условия работы. Ролик, появившийся в социальных сетях, записала техслужащая лечебного учреждения (так представилась автор видео), которую дома ждут трое детей.

В инфекционном отделении лечебного учреждения пациентов с коронавирусом помещают в боксы, предусмотренные для госпитализации детей. Вместе туалета им предлагают воспользоваться ведром, которое вместе с особо опасным мусором обеззараживают кварцевой лампой. Здесь сушат свои одноразовые защитные костюмы медики. Сотрудников, как утверждается в обращении, заставляют продезинфицировать их и отчитаться за использование. При этом «грязные» зоны есть везде, «чистые» зоны отсутствуют».

"Василий Юрьевич, у нас крик души, пожалуйста, разберитесь. Не хотим никаких денег, мы хотим домой. Мы уже на грани срыва. Нас постоянно упрекают доплатами, круглосуточно телефон разрывается, угрожают штрафами за отчёты. Мы не можем [работать] в таких условиях», — обратилась к главе региона сотрудница больницы.

ИА REGNUM напоминает, что в центральной районной больнице Константиновского района Ростовской области пройдёт служебная проверка по факту госпитализации пациентки с коронавирусной инфекцией. 55-летнюю женщину «с предварительным диагнозом «пневмония» должны были госпитализировать в профильное отделение, расположенное в Волгодонске.

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