Москва, , 12:55 — REGNUM Митрополит на покое Иона (Карпухин), являющийся почётным настоятелем храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево, скончался в ночь на понедельник, 4 мая, из-за пневмонии нового типа, вызываемой новым вирусом SARS-CoV-2. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«В ночь на 4 мая 2020 года на 79-м году жизни в 50-й больнице города Москвы, по предварительной информации — от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, митрополит Иона появился на свет в семье рабочих 13 июня 1941 года. С 1959 по 1963 год проходил обучение в Московской духовной семинарии (МДС), с 1963 по 1967 год — в Московской духовной академии (МДА). В сентябре 1965 стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где в это же время принял монашеский постриг.

В 1971 году его возвели в сан игумена, в 1981-м — в сан архимандрита. В октябре 1992-го его избрали епископом Астраханским и Енотаевским и хиротонисан. В феврале 2002 года Иону возвели в сан архиепископа, а в марте 2013-го назначили главой Астраханской митрополии с титулом «Астраханский и Камызякский» и возвели в сан митрополита. С июля 2016 года по состоянию здоровья митрополит Иона пребывал в Москве в покое.