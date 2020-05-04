Ханой, , 13:01 — REGNUM Российские дипломаты ожидают ответа Вьетнама о статусе виз граждан РФ, которые не смогли покинуть эту страну из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении генконсульства РФ в Хошимине, опубликованном в Telegram.

Дипломаты отметили, что власти Вьетнама продлили туристические визы для иностранцев до 30 апреля. Однако ограничения на международные перевозки до сих пор действуют, в связи с чем посольством подготовлены и направлены ноты об уточнении дальнейшего пребывания российских граждан во Вьетнаме.

«Ожидаем необходимых решений и разъяснений в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля самолёт, доставивший российских граждан из Вьетнама, прибыл в Новосибирск.