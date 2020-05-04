Рига, , 12:53 — REGNUM В Латвии во время режима ЧС на 37% выросло число вызовов, связанных с конфликтами в семье. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные государственной полиции страны.

По данным ведомства, если в период с 13 марта по 23 апреля 2019 года полицейские зарегистрировали 922 вызова, в среднем 22 в день, то за аналогичный период 2020 г. количество вызовов возросло до 35 в день, до 1454.

Однако, число решений полиции об изоляции при семейных конфликтах в этом году уменьшилось с 94 до 60.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.