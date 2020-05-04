Архангельск, , 12:50 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердили шесть новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных достигло 305. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых заболевших: пациент и сотрудник Первой городской клинической больницы, попавшие в круг контактов с ранее заболевшими в хирургическом отделении учреждения, пациентка одного из карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы, жители Северодвинска, Коношского и Холмогорского районов.

Накануне в областную клиническую больницу поступил еще 21 сотрудник «Запсибгазпром-газификация». 32 человека из их окружения отправлены в обсерватор.

В штабе также сообщили, что в регионе от коронавируса излечились 69 человек, 711 находятся под наблюдением. Два пациента, у которых была обнаружена инфекция, скончались.

На наличие вируса обследованы 20,5 тысячи человек.