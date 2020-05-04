Саранск, , 12:46 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 мая проведено 24 410 исследований на наличие коронавирусной инфекции, в течение минувших суток выполнено 427 исследований, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

Помимо лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», тестирование на коронавирус проводят четыре медицинские организации — ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая больница», ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская центральная клиническая больница».

Также для контингента и сотрудников анализы проводят на базе медико-санитарной части УФСИН по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 4 мая подтверждено 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В течении минувших суток выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике полностью выздоровели и выписаны 98 человек, четверо скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

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