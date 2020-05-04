Челябинск, , 12:45 — REGNUM С якутского Чаяндинского месторождения будут вывезены 199 жителей Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вывезти челябинцев распорядился глава области Алексей Текслер. Это произойдёт в ближайшие дни. Переговоры по вопросу уже завершаются.

Примерно половина из группы имеют подтверждённые положительные тесты на коронавирус. Симптомов у них нет. Их привезут в Челябинск и госпитализируют. Вторая группа рабочих, у которых результаты отрицательные, будет доставлена в Магнитогорск и помещена на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы обустраивают и стоят на месторождении объекты добычи и транспорта нефти и газа. Ранее на месторождении была выявлена вспышка коронавируса.

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