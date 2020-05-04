Владимир, , 12:43 — REGNUM Во Владимирской области 4 мая подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

22 новых случая выявлено в Гусь-Хрустальном, 17 — во Владимире, десять — в Муроме, пять — в Александрове, по три — в Судогде и Суздале, по два — в Собинке и Коврове, по одному — в Вязниках и Юрьеве-Польском.

Всего в регионе зарегистрировано 896 случаев заражения: 208 — в Петушках, 138 — во Владимире, 89 — в Гусь-Хрустальном, 87 — в Муроме, 86 — в Коврове, 72 — в Александрове, 59 — в Кольчугино, 34 — в Судогде, 33 — в Юрьеве-Польском, 29 — в Собинке, 26 — в Киржаче, 12 — в Меленках, восемь — в Суздале, пять — в Радужном, четыре — в Вязниках и по три — в Камешково и Гороховце.

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