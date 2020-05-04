Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM Лаборатории Узбекистана проверили на коронавирус 325 тыс. человек, заявил 4 мая главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков на брифинге.

По его словам, за минувшие сутки проведено 7,3 тыс. исследований на коронавирус. На карантине находятся 56 тыс. человек, в том числе 42 тыс. — в домашних условиях, 13 тыс. — в стационаре.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 мая в Узбекистане выявили 2160 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1347, скончались десять пациентов. На сегодняшний день в больницах республики остаются 850 человек.

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