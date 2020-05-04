Уфа, , 12:46 — REGNUM Один вахтовик переведен в госпитальную базу из первой партии прибывших в Башкирию рабочих с Чаяндинского месторождения Якутии. Об этом 4 мая сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканской правительстве.

По его словам, у мужчины были обнаружены признаки заболевания. Остальных пациентов сейчас обследуют. У них взяты тесты на коронавирус. Врачи начали профилактическую лекарственную терапию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирию возвращаются местные жители, работающие на Чаяндинском месторождении в Якутии. Всего в республику доставят 1,8 вахтовиков.

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