Душанбе, , 12:40 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Таджикистане на 4 мая 2020 года достигло 128 человек, из них два человека скончались, сообщает таджикистанское государственное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что по состоянию на 2 мая 2020 года в больницах страны под наблюдением врачей находилось почти 2,8 тысячи человек, которые, предположительно, могли быть заражены коронавирусной инфекцией. В тот же день 217 таджикистнцев после осмотра были отпущены домой.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил в короткие сроки организовать в столице временные госпитали, рассчитанные более чем на 3 тыс. коек, для размещения в них заболевших коронавирусной пневмонией граждан.

Напомним, что о первых случаях заражения в Таджикистане официально было объявлено только 30 апреля 2020 года: зарегистрировано 15 случаев инфицирования.

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