Киев, , 12:36 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 4 мая, проведет внеочередное заседание, на котором примут решение об ослаблении карантина в стране, сообщил через социальные сети премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в кабмине решили рассмотреть этот вопрос в срочном режиме именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы.

Шмыгаль уточнил, что правительство планирует открыть парки, скверы и зоны отдыха, а также объекты индустрии красоты и часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее общенациональный карантин на Украине был продлен до 11 мая. Власти заявляли, что смягчение карантина начнется с 12 мая, при условии, что до этой даты не будет всплеска больных коронавирусом. За последние дни мэры сразу нескольких городов Украины, вопреки позиции Киева, приняли решение о смягчении карантина на региональном уровне. По официальной статистике, на утро 4 мая на Украине зафиксирован 12 331 случай заболевания коронавирусом, последние 2 недели прирост заболевших составляет 400−500 человек в сутки.