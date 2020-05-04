Москва, , 12:31 — REGNUM В течение недели более 600 тысяч человек подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает пресс-служба акции.

Организаторы отметили, что принять участие в акции можно через ресурсы https://2020.polkrf.ru/, ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app и https://sber9may.ru/.

Уже 9 мая на медиаэкранах России, стриминговых порталах Okko и Море. тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на портале «Бессмертного полка России» пройдёт трансляция виртуального шествия.